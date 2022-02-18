Норвежские ученые назвали восемь симптомов "омикрона" у привитых людей

Штамм "омикрон" чрезвычайно заразен и может пробивать иммунную защиту. Именно поэтому его часто находят в организме полностью привитых людей. Но у вакцинированных инфекция протекает в легкой форме.

Норвежские ученые назвали восемь наиболее распространенных признаков инфицирования "омикроном", пишет издание Eurosurveillance.

Это - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, чихание, мышечная и головная боли, а также чувство усталости. Некоторые пациенты жалуются на снижение аппетита, потерю вкуса и обоняния. Среди симптомов также затрудненное дыхание и гиперестезия - ощущение, что болит все тело.

Как пишут исследователи, у большинства инфицированных было легкое недомогание, как при обычной простуде. Только единицам требовалась госпитализация - все эти люди входили в группу риска и были старше 65 лет. Поэтому вакцинация по-прежнему считается лучшим способом избежать неприятных последствий при COVID-19.