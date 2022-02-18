Норвежские ученые назвали восемь симптомов "омикрона" у привитых людей

Новости

Циклон принесет на Сахалин и Курилы снегопад и штормовой ветер 07:46
Круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось у берегов Греции 07:40
Гинцбург: Разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины 06:48
Амурская тигрица Золушка вновь стала мамой 06:41
Байден прервал поездку в Огайо из-за событий в Европе 06:35
Китаянка Гу Айлин выиграла золото в хафпайпе 06:27
Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 11 марта 06:22
ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины 05:40
Врач Шамгунова: Вирус кори может вызывать повторное заражение COVID-19 05:25
Антонов назвал грубым цинизмом отрицание США геноцида русских в Донбассе 05:10
Ракетный крейсер "Москва" поразил более 50 учебных целей в Черном море 05:00
Город Спутник в Приморье начнут строить в 2023 году 04:54
В Абу-Даби обнаружены "археологические сокровища" возрастом 8500 лет 04:37
Экономист посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца 04:06
В Великобритании готовятся к буре, которая может стать самой сильной за 30 лет 03:50
Два суперциклона обрушатся на европейскую часть России 03:40
Врач Мехта назвал изжогу одним из ранних симптомов рака желудка 03:07
Владельцы малого и среднего бизнеса рассказали, как пережили пандемийный год 03:01
Минобороны: За неделю 68 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:37
Вильфанд предупредил о ветре и супертеплой погоде в Центральной России 01:22
Ученые: Риск повторных заражений при "омикроне" увеличился в 10 раз 00:46
Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
В московском метро двое мужчин напали на полицейских 17.02.2022
В ООН распространили материалы о военных преступлениях на Донбассе 17.02.2022
Австрия смягчит правила въезда для российских туристов с 22 февраля 17.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
18.02.2022 07:03
Рубрика: Общество

Норвежские ученые назвали восемь симптомов "омикрона" у привитых людей

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штамм "омикрон" чрезвычайно заразен и может пробивать иммунную защиту. Именно поэтому его часто находят в организме полностью привитых людей. Но у вакцинированных инфекция протекает в легкой форме.

Норвежские ученые назвали восемь наиболее распространенных признаков инфицирования "омикроном", пишет издание Eurosurveillance.

Это - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, чихание, мышечная и головная боли, а также чувство усталости. Некоторые пациенты жалуются на снижение аппетита, потерю вкуса и обоняния. Среди симптомов также затрудненное дыхание и гиперестезия - ощущение, что болит все тело.

Ученые: Риск повторных заражений при "омикроне" увеличился в 10 раз

Как пишут исследователи, у большинства инфицированных было легкое недомогание, как при обычной простуде. Только единицам требовалась госпитализация - все эти люди входили в группу риска и были старше 65 лет. Поэтому вакцинация по-прежнему считается лучшим способом избежать неприятных последствий при COVID-19.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД опубликовал ответы России для США по гарантиям безопасности. Главное
Захарова пояснила причину высылки американского дипломата
Песков оценил эффект от слов Байдена о "планах" России напасть на Украину
Экономист посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца
Два суперциклона обрушатся на европейскую часть России
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей