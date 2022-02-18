Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может состояться летом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск могут провести новую встречу летом этого года. Об этом заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

По его словам, сейчас ведется подготовка к такой встрече, однако пока не определено, где она состоится. "Скорее всего, она будет в июне-июле. Место встречи еще не выбрано, но, насколько я знаю, подобран хороший принцип для выбора места: встретиться там, где страдают, в первую очередь, христиане", - цитирует дипломата РИА Новости.

Что касается сроков, то в этом вопросе, как отмечает ТАСС, посол сослался на имеющуюся у него информацию от Московского патриархата РПЦ.

Авдеев напомнил, что это будет уже вторая встреча глав двух церквей. Первая состоялась в 2016 году на Кубе. До этого момента предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались.

Напомним, о возможности проведения новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска впервые заговорили осенью 2021 года. Как рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, эта тема обсуждается. Папа Римский со своей стороны даже не исключил приезда в Россию, однако впоследствии в РПЦ местом возможной встречи назвали какую-либо третью страну.