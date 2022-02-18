Новости

Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию 17:22
Путин рассказал, как пережил "вторжение" на Украину 16 февраля 17:21
Путин: Санкции будут вводить в любом случае 17:18
Путин: Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации в Донбассе 17:17
Сенаторы рассмотрят закон о повышении военных пенсий 22 февраля 17:16
Питт подал в суд на Джоли из-за российского олигарха 17:13
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР 17:12
В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности 17:11
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси 17:05
Путин: Совместные учения России и Беларуси никому не угрожают 17:02
Патрушев: Большинство мигрантов пренебрегает российскими нормами поведения 16:58
После первого периода счет в матче Россия - Швеция ничейный 16:57
В Подольске двое рабочих погибли при очистке крыши от снега 16:53
Первые подснежники расцвели в Москве 16:40
ДНР: Народная милиция ликвидировала украинских диверсантов 16:22
Погибшая от упавшей глыбы льда москвичка проигнорировала меры безопасности 16:18
Патрушев: На Урале предотвращена деятельность шести ячеек террористов 16:18
Песков: Путин вряд ли посмотрит хоккей Россия-Швеция 16:17
В Москве женщина погибла после падения наледи с крыши 16:01
В ФССП прокомментировали информацию о наложении ограничений на машины Моргенштерна 16:00
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может состояться летом 15:59
Российская федерация баскетбола начинает реализацию нового проекта 15:55
Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 15:59
Рубрика: Общество

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может состояться летом

Текст: Юрий Когалов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск могут провести новую встречу летом этого года. Об этом заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

По его словам, сейчас ведется подготовка к такой встрече, однако пока не определено, где она состоится. "Скорее всего, она будет в июне-июле. Место встречи еще не выбрано, но, насколько я знаю, подобран хороший принцип для выбора места: встретиться там, где страдают, в первую очередь, христиане", - цитирует дипломата РИА Новости.

Что касается сроков, то в этом вопросе, как отмечает ТАСС, посол сослался на имеющуюся у него информацию от Московского патриархата РПЦ.

Авдеев напомнил, что это будет уже вторая встреча глав двух церквей. Первая состоялась в 2016 году на Кубе. До этого момента предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались.

О чем говорил патриарх Кирилл с архиереем Донецкой епархии

Напомним, о возможности проведения новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска впервые заговорили осенью 2021 года. Как рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, эта тема обсуждается. Папа Римский со своей стороны даже не исключил приезда в Россию, однако впоследствии в РПЦ местом возможной встречи назвали какую-либо третью страну.

Общество Религия Правительство МИД Патриарх Кирилл

Главное сегодня

Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших