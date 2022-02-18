Новый глава Роспатента займется подсчетом нематериальных активов

Новый глава Роспатента Юрий Зубов сосредоточится на цифровизации работы ведомства, а его подчиненные будут предоставлять услуги, ориентированные на решение жизненных ситуаций своих заявителей. Об этом руководитель Роспатента сообщил сразу после того, как глава Минэкономразвития Максим Решетников на коллеги федеральной служба по интеллектуальной собственности сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Зубова на руководящую должность.

"Интеллектуальная собственность - важный источник экономического роста, - сказал министр. - Такое назначение - подтверждение высокой оценки работы ведомства".

Интеллектуальная собственность стала мощным источником экономического роста, без развития этой отрасли выполнение национальной цели о 3% роста экономики в год невозможно, добавил Решетников. По его мнению, технологии уже сейчас становятся активами, которыми можно торговать, передавать их, распоряжаться и получать от них прибыль.

"Интеллектуальная собственность - очень важное направление в экономике, мы с Минэкономразвития сформируем подходы и выделим ключевые показатели, чтобы правильно считать нематериальные активы, - сказал Зубов в беседе с корреспондентом "РГ". - Владельцы смогут ими распоряжаться, и интеллектуальная собственность внесет свой весомый вклад в экономику России".

Бывший глава Роспатента Григорий Ивлиев минувшим летом был избран главой Евразийского патентного ведомства. Теперь он будет проводить интеграцию патентного пространства экономического союза.

"Одно заявление в Евразийское ведомство дает патентную защиту сразу на восемь стран, будущее за ним, - объяснил "РГ" Ивлиев. - В силу своего политического и государственного опыта я могу повилять на эти процессы, там нужен человек с моим опытом. Роль Роспатента возрастает, политическая составляющая работы федеральной службы поднимется на уровень председателя правительства и курирующего вице-премьера. А здесь нужен именно такой молодой, но очень опытный специалист, как Юрий Зубов, который хорошо владеет цифровыми технологиями. Обновление Роспатенту необходимо, ему еще предстоит очень многое сделать".

Российские заявители будут иметь выход на важные для них рынки сбыта стран Евразийского союза, патентная защита продукции будет обеспечена и Роспатентом, и Евразийским ведомством, заверил Зубов. Принимая "ивлеевский" Роспатент новый глава ведомства пообещал сохранить все наиболее ценное и развить недостающее.

За прошлый год Роспатент зарегистрировал больше 107 тысяч товарных знаков, рост по этому показателю составил 17%. Из них почти 79 тысяч принадлежат отечественным компаниям. Подготовленный новый законопроект позволит регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам, но и гражданам, после его принятия число заявок может вырасти на 5-10 тысяч штук в год, полагают в ведомстве.

Число заявок на изобретения за прошлый год сократилось с 23,8 тысячи до 19,6 тысячи штук. Однако на этом фоне на 7,5% увеличилось количество заявок от отечественных вузов до 5,7 тысячи.

В три раза возросло количества оформленных залогов исключительного права на изобретение. Юрий Зубов полагает, что это - явное и очевидное свидетельство активного развития этого рынка в России.