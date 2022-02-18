Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Мощный взрыв произошел в центральной части Донецка, сообщают очевидцы. Недалеко от здания дома правительства Донецкой народной республики взорвался припаркованный автомобиль УАЗ. Сведений о повреждениях и жертвах пока не поступало. Последствия взрыва опубликованы в соцсетях.

В Народной милиции ДНР подтверждают сообщения о взрыве, а также сообщают, что на место происшествия выехали представители МЧС. В ведомстве призывают жителей сохранять спокойствие, быть бдительными, а также "исключить по максимуму передвижение по городу".

По данным военного корреспондента Семена Пегова в центре Донецка была взорвана машина начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам руководитель правоохранительных органов не пострадал.

На месте взрыва сейчас работают спецслужбы, которые исходят из того, что что поблизости могут находится другие взрывные устройства.