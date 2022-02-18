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18.02.2022 11:05
Рубрика: Общество

Отделения Почты России изменят график работы из-за 23 февраля

Текст: Василий Кошкин

Почтовые отделения сменят график работы из-за Дня защитника Отечества. Так, 22 февраля отделения по всей стране закроются на час раньше, сообщили в пресс-службе Почты России.

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Сокращение рабочего дня не коснется круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге. В предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме.

"23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику", - отметили в компании.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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