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18.02.2022 06:32
Рубрика: Общество

Пациенты назвали первый симптом у себя поражения организма раком

Текст: Оксана Грибанова

В списке самых распространенных злокачественных образований сегодня, с учетом пандемии коронавирусной инфекции, является патология легких. В этой связи руководитель Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко напомнил о необходимости вакцинироваться при онкологии - никакой дополнительной нагрузки на легкие это не даст, подчеркнул специалист.

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Он объяснил в интервью aif.ru, как распознать рак легкого, и что должно насторожить в первую очередь. Так, пациенты перед постановкой диагноза отмечают у себя длительный кашель, сопровождающийся общей слабостью.

"Со временем кашель становится тяжелее, человек начинает откашливать мокроту. Если ничего не предпринимать, в мокроте появляется кровь или гной", - предупредил Владислав Милейко, уточнив, что все это часто сопровождается болью в груди, которая может отдавать в плечо или спину.

Одышка, хрипы и свисты появляются даже в покое - на такие проявления жалуются пациенты дальше.

Специалист подчеркнул, что из-за списывания ухудшения самочувствия на переутомление или стресс, люди оказываются у врача только после того, как одышка становится невыносимой.

"Такие симптомы не всегда свидетельствуют о раке легкого, но обсудить их с врачом стоит в любом случае", - заключил специалист.

Наука Общество Здоровье

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