Патрушев: Большинство мигрантов пренебрегает российскими нормами поведения

В вахтовых городках на Урале сконцентрировано порядка 100 тысяч иностранных граждан. Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов. Об этом на совещании по видеосвязи в УРФО, посвященном вопросам безопасности в сфере миграции, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, имеющиеся проблемы в выполнении государственной миграционной политики "оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе".

Кроме того, по его данным, миграционные потоки активно задействуют международные террористические и экстремистские организации для переправки своих членов и формирования новых ячеек. Так, за последние три года на территорию округа был не допущен въезд более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в терроризме и экстремизме. При этом, по словам Патрушева, значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию.

Как отметил секретарь СБ РФ, негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизни и работы. При этом, как отметил Патрушев, в ряде отраслей экономики таких, как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг в результате массового привлечения "гастарбайтеров" формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан.