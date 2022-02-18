Первых перелетных птиц заметили в Беловежской пуще и окрестностях

Лютые морозные метели еще совсем недавно вгоняли в хандру даже поэтические натуры. "Писать о феврале навзрыд" любил в середине прошлого века и Борис Пастернак. Но природный климат, как и душевные переживания, подвержен в нашем столетии заметным метаморфозам. Вот уже и орнитологи прислушиваются в Беловежской пуще к знакомым ритмическим узорам журавлей и уток.

Более того, птичьи клинья в февральском небе наблюдают и в Брестской области. Серые гуси, стаи первых журавлей грациозно планируют на водную гладь реки Лесная в Каменецком районе, от которого рукой подать до реликтовых заповедников.

Словом, если верить экспертному сообществу, "весна в этом году уже пришла". Во-первых, этому, по их оценке, способствовал теплый атмосферный фронт, пришедший с побережья Балтики. Он и потянул за собой основную массу водно-болотных пернатых. Небо и все окрестные открытые биотопы уже расцвечены гусями и серыми журавлями, количество которых растет с каждым днем. "На оттаявших пущанских водоемах и реках замечены большие белые цапли, а к многочисленным стайкам крякв добавились чирки-свистунки, свиязи, гоголи и шилохвости", - рассказали в научном отделе Беловежской пущи.

А в месте слияния Правой и Левой Лесных рек у белорусской деревни Угляны - основной точке наблюдений орнитологов - в первой половине февраля одновременно уже зарегистрировано скопление более 1,5 тысяч крякв. Если хорошо прислушаться, то можно уловить и трубные крики не менее двух пар серых журавлей.

Кроме того, по наблюдению ученых, среди ранних гостей можно встретить восемь лебедей-кликунов, четыре лебедя-шипуна, два чирка-свистунка, более двадцати гоголей, пятнадцать свиязей, восемь шилохвостей, четыре больших крохаля, шесть серых гусей и четыре гуся-гуменника.

Есть у знатоков и ценителей местных урочищ и свои почтальоны. "Последнее зашифрованное сообщение поступило буквально сегодня утром. Оказывается, в местные края десантировались нетерпеливые полевые жаворонки и стайки скворцов", - шутливо поведали орнитологи, расшифровав послание.

Между тем, местные жители и гости национального парка смогли оценить и первую в этом году барабанную дробь пестрого дятла, необычный, громкий и резкий свист поползней. Начали подготовку к брачному периоду и красавицы-сойки, издавая тихое воркование и даже мяуканье. Словом, природа всегда рада весеннему пробуждению.