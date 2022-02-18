В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции

Вопросы нелегальной миграции требуют особого внимания, в этой среде повышенный уровень преступности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов совещание под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева на эту тему.

"Мигранты - это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей", - заявил Песков​​​.

По его словам, совершенно естественно, что тема борьбы с нелегальной миграцией обсуждается на уровне руководства страны.