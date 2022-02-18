Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности

Россия говорит о неделимости безопасности, нельзя игнорировать безопасность отдельных стран. Об этом заявил, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский заявил, что нужны гарантии безопасности для его страны за подписями России и США. "Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что при обсуждении общей безопасности нельзя игнорировать безопасность отдельных стран. "Это тот тезис, который мы отстаиваем, и который глава МИД Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и Европе", - заключил пресс-секретарь президента РФ.