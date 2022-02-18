Президент России получает доклады о происходящем в Донбассе своевременно, у него множество источников информации и он видит реальную картину. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что происходит в Донбассе - это очень тревожные новости и потенциально они очень опасны", - сказал Песков. На просьбу сравнить количество и качество разведслужб в США и России он подтвердил, что в Штатах много различных разведслужб, но и в России у президента с этим все хорошо. "У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно", - оценил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, есть ли в Кремле и у Путина дополнительные каналы информации с Донбасса в режиме онлайн, Песков заметил: "Нет, у нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но, разумеется, у президента есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел". Журналисты спросили, держит ли Путин эту тему "постоянно на пульсе" в течение дня, на что Песков отметил, что президент своевременно получает доклады из соответствующих служб.

"А ночью? Как президент спит, кстати?" - поинтересовались представители СМИ. "Спокойно", - сказал Песков. Сам же пресс-секретарь российского лидера спит "не менее спокойно, но чутко".