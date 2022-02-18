Песков: Путин вряд ли посмотрит хоккей Россия-Швеция

Президент России вряд ли сможет посмотреть в прямом эфире полуфинал хоккейного матча Россия-Швеция (на Олимпиаде) - как один, так и в компании белорусского лидера.

"Не думаю", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

В это время Владимир Путин проводит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Предполагается заявление для прессы, после чего встреча продолжится. Поэтому и вместе лидерам хоккей посмотреть не удастся. "Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей? Нет, они же потом продолжат общение", - сказал Песков.