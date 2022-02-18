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18.02.2022 16:03
Рубрика: Общество

Археологи: Пирамиды Палау возвела развитая цивилизация

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Междисциплинарная команда, в состав которой вошли специалисты из Кильского университета и Немецкого археологического института, впервые оценила масштабы строительства так называемых "пирамид Палау". Ученые пришли к выводу, что примитивное общество возвести такие объекты попросту не могло.

Исследование опубликовано в журнале Informationsdienst Wissenschaft, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Экспедиция отправилась на остров Палау, где находятся загадочные "зеленые" пирамиды.

Монументальные доисторические постройки в целом характерны для островов Океании. На островах Палау они были возведены около 500 года до нашей эры. Никто не знает, что за строители их возвели. Устные предания коренных жителей рассказывают о том, что в глубокой древности огромная змея обвила холмы на острове Палау, а ее тело превратилось в гигантские террасы, которые и были выстроены в пирамидальном порядке.

В новом исследовании были использованы самые современные геоархеологические методы. Кроме того, себе в помощники археологи взяли почвоведов и палеоэкологов. Совместно они установили, что древние строители для возведения пирамид использовали выветренную вулканическую породу. Из этого материала были выложены основания пирамид, а верхние слои в виде террас были созданы из плодородной почвы. Предполагается, что они могли использоваться для выращивания сельскохозяйственных растений.

Фото: Dr. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
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"В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы эти рабочие должны были переместить миллионы тонн почвы, - говорит доктор Аннет Кюлем, руководившая раскопками. - Это достижение, которое возможно только в политически хорошо организованном сложном обществе".

Более того, команда выяснила, что не все пирамиды могли использоваться для "садоводства и огородничества". На вершинах некоторых из них были обнаружены сложные захоронения. На сегодня археологи нашли останки шести людей. По словам доктора Кюннет, черепа довольно хорошо сохранились. Это дает ученым надежду на то, что удастся провести анализ ДНК. Результаты покажут, связывают ли кровные узы загадочных строителей пирамид с населением, которое живет в этом районе сегодня.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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