Питт подал в суд на Джоли из-за российского олигарха

Судебное противостояние между бывшими супругами - лауреатом премии "Оскар" Брэдом Питтом и лауреатом премии "Оскар" Анджелиной Джоли - зашло на новый виток. На этот раз камнем преткновения стала винодельня экс-пары во Франции.

Как передает TMZ, Питт обвиняет Джоли в том, что она тайно продала свою долю совместного бизнеса российскому олигарху и требует через суд расторжения сделки. Юридические документы по делу имеются в распоряжении ресурса.

Chateau Miraval Питт и Джоли приобрели еще в 2008 году. При этом Анджелина внесла в предприятие 40% от общей суммы - 28,4 миллиона долларов.

Актер сетует, что вложил массу сил, времени и средств в винодельню, сделав ее успешной. Тогда как бывшая супруга мало что делала в данном направлении. По утверждениям Питта, у них с Джоли был уговор не продавать свою долю без согласия на то совладельца. В результате продажа части бизнеса компании, контролируемой российским предпринимателем, стала для него неприятным потрясением.

Представитель Джоли ситуацию никак не прокомментировал.