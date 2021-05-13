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Джоли рассказала о проблемах в личной жизни после развода с Питтом

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    13.05.2021, 15:37
Текст:   Олег Усков

45-летняя американская актриса, режиссер (и т.д.) Анджелина Джоли, которую после расставания и развода с Брэдом Питтом успели "сосватать" минимум полудюжину раз, уточнила информацию о своей личной жизни. Отметив, что таковой у нее теперь вообще нет. А остаток семьи артистки - а это шестеро детей - занимает всё ее время.

Фото: kino-teatr.ru
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Как заявила Энджи в комментарии E!, с детьми ей, определенно, повезло - все они слаженная ячейка общества и "настоящая команда", и чада о маме бережно заботятся.

"Они такие классные!" - похвалила наследников Джоли, акцентировав, что дети стала для нее настоящим благословением.

А что до личной жизни - тут Анджелина по-прежнему одинока. Главным образом - потому, что крайне требовательна к потенциальным женихам. "У меня, наверное, просто очень длинный список разных запретов, так что я уже долгое время одна", - пояснила женщина.

Питт и Джоли официально развелись в апреле 2019-го - после длительного и изнурительного процесса, сопровождавшегося скандалами и центнерами выставленного на всеобщее обозрение грязного исподнего.

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