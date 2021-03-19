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Анджелина Джоли вновь обвинила Брэда Питта в насилии и подала в суд

Новости
    19.03.2021, 11:56
Текст:   Олег Усков

Подзатихшая было громкая история вокруг некогда "самой красивой пары Голливуда" Питта и Джоли готова, похоже, пойти на новый виток.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
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Напомним. Актеры объявили о помолвке весной 2012-го - после семи лет отношений, в августе 2014-го поженились официально, а уже в сентябре 2016-го Джоли подала на развод, обвинив супруга в том, что он - "опасный отец" и пытался, в частности, поднять руку на их старшего приемного сына.

СМИ развернули свистополяску, тогда как экс-пара начала изнуряющий суд по поводу опеки над детьми: Питт настаивал на формате 50/50.

12 апреля 2019-го артисты наконец-то развелись, после чего стала поступать информация, что общий язык найден и дело вроде как устаканилось.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Ан нет! Как передает The Blast, Джоли вновь обвиняет бывшего мужа - в домашнем насилии. И готова призвать в качестве свидетелей их детей. Это следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении издания - в них содержатся показания детей актеров. В том числе несовершеннолетних.

При этом Мэддокс, Захара и Пакс уже совершеннолетние и могут давать показания самостоятельно, тогда как для того, чтобы вызвать в качестве свидетелей Шайло и близнецов Нокса и Вивьен, требуется разрешение обоих родителей.

Будет ли разрешено несовершеннолетним детям Питта и Джоли давать показания на судебных разбирательствах, предстоит в ближайшее время решить судье, ведущему их дело, информирует ресурс.

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