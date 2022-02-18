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18.02.2022 19:35
Рубрика: Общество

Почему на фоне снижения наркозаболеваний растет спрос на транквилизаторы

Текст: Владимир Емельяненко
"Допандемийная тенденция - снижение наркологичесикх заболеваний в стране, продолжается, - заявила директор  Национального научного центра наркологии, филиала НИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко. - За два последних года она оказалась даже более устойчивой чем, раньше". Однако эксперт предлагает насторожиться: в связи с карантинными и иными ограничениями, перепрофилированием части наркоцентров под ковидные госпитали, люди реже обращаются за психиатрической помощью. Еще одна причина - частные клиники не всегда дают полную информацию о числе обращений пациентов.

По косвенным данным - увеличению продаж в аптеках антидепрессантов и транквилизаторов - НЦ наркологии делает вывод о том, что в стране имеет место постковидный синдром. Он выражается в росте тревоги у людей, что также признают социологи ФОМ и ВЦИОМ, а психиатры делятся опасением: успокаивающие психотропные вещества люди часто принимают, минуя врача. К такому заключению наркологи пришли после серии онлайн-консультаций и телевизионных приемов пациентов. Удаленные приемы на фоне сжатия работы наркоцентров, стали спасительными для отдаленных сел и городов.

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"Постковидный синдром выражается в том, что растет не только уровень тревоги, но способы её снятия похожи на опасную самодеятельность, - говорит Татьяна Клименко, - люди повторяют  опыт соседок, коллег, родных, уже не просто минуя назначение врача. Они отказываются принимать "устаревшие" препараты, и не слышат наши доводы о том, что "хорошие" лекарства требуют  соответствующих показаний. Без них вырабатывается зависимость, она провоцирует новые тревоги".

Как пример раскручивания спирали тревожности, Клименко привела пример роста зависимости от "легких" наркотиков после их легализации в разные годы в Нидерландах и США. Там декриминализация каннабиса или марихуаны привела к скачку потребления этого психотропного вещества, что дало рост  зависимости от него. Как результат: в этих странах не справились с ростом зависимостей от наркотиков. И их декриминализация сменилась ужесточением репрессий. В связи с этим в НЦ наркологии выражают опасение по поводу либерального отношения как к тому, что транквилизаторы и антидепрессанты в аптеках часто продаются без рецептов, так и к тому, что множатся масштабы наркоторговли через интернет. Причем, как скрыто - через разные сообщества, которые строят рекламу на "птичьем" языке - так и легально, как это происходит с вейпами. Их легализация привела к тому, что если, по данным Минздрава и ВОЗ, в начале 80-х в СССР курили 11% мальчиков и 4% девочек в возрасте 14-15 лет, то в 2020 году - 27%  девочек и 29 % мальчиков. К тому же порог  начала курения снизился за счет вейпов до 12-13 лет.

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"Уровень потребления как "легких" , так и иных психотропных  средств в кризисы, каким остается пандемия, всегда повышается, - говорит Татьяна Клименко, - статистики у нас нет, но после окончания пандемии высока вероятность, что она выразится в росте числа обращений тех, кто уже испытывает зависимость от алкоголя, наркотиков, вейпов и вот теперь - от транквилизаторов".

Рекомендация эксперта: "легкие" наркотики лишь вызывают синдром "легкости". Помимо привыкания, они дают рост психозов, нарушение памяти, торможение мышления. Поэтому разумнее обращаться к врачу за психотерапевтической помощью, пусть и дистанционно, чтобы не доводить дело до психиатрии.

Общество Здоровье Борьба с наркотиками

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