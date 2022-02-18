Подготовку очередного эшелона с техникой ЗВО к возвращению домой сняли на видео

Минобороны РФ распространило кадры того, как очередной эшелон с военной техникой Западного военного округа готовят к отправке к местам постоянной дислокации войск.

На видео запечатлена погрузка танков и другой бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы. Сообщается, что протяженность маршрута, который предстоит преодолеть танкистам ЗВО по дороге домой, составит около 1 тысячи километров.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации военнослужащие приступят к техническому обслуживанию боевой техники и ее подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода обучения", - рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что сейчас в Вооруженных силах проводится целая серия масштабных учений и других мероприятий оперативной подготовки частей и подразделений. В них участвуют практически все военные округа и флоты России, а также Воздушно-десантные войска.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - отметили в Минобороны.