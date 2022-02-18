Поможет ли смена интерфейса вернуть в библиотеку читателей

Скоро в России может появиться самая крупная библиотека в мире с более 200 миллионами единиц хранения. Это произойдет после слияния Российской государственной библиотеки с Книжной палатой. Как уберечь великие книжные памятники, но сделать их доступными, сохранить книжное достояние народов России и модернизировать библиотеки - об этом в преддверии 160-летия главной книжной сокровищницы страны рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

В "Ленинку" старым привычным способом - ногами - сегодня приходит примерно 3000 человек в день, и это очень много. Электронное посещение главной библиотеки страны в разы больше.

Но и главная функция библиотеки -выдача книг читателям - не устаревает. Хотя,по мнению Вадима Дуды, тут тоже нужна модернизация:"Мы должны преобразиться, как МФЦ: у них ведь функции те же самые, но интерфейс другой. И "Ленинке" придется менять свой интерфейс". Меняя при этом отношения с государством, обществом и читателями.

Нацеленная в будущее библиотека сегодня особенно озабочена проблемой достоверности сохраняемой ею информации. Вадим Дуда напомнил, что в РГБ хранится 770 тысяч газетных подшивок, как раз обеспечивающих эту достоверность и позволяющих передавать информационный фон времени, в газетах ведь не изменить ни буквы. А в СМИ на электронных носителях? Тут "с достоверностью источников и неизменностью информации", по словам Дуды, возникнут проблемы. Поэтому в будущем наверняка появится понятие абсолютно достоверной электронной информации "здесь и сейчас", заверенной штампом библиотеки, уверен он.

Дуда полагает, что как хранительница уникальных рукописей( включая принадлежащих перу самых великих писателей - Достоевского, Чехова, Булгакова) РГБ должна будет подумать о создании "личных экосистем" наших современников, оказавших наибольшее влияние на политику, экономику, культуру и жизнь общества. Почему? Да потому что сегодняшнее поколение, похоже, будет последним, оставляющим после себя исписанные листы бумаги и печатные фотографии. Дальше это может не продолжиться.

Считая одной важнейших задач РГБ цифровую трансформацию фондов библиотеки, Дуда отметил, что слова "Все оцифровано" можно пока считать большим преувеличением. Для того, чтобы все фонды Ленинки были оцифрованы,понадобится … около 2000 лет ( особенно если иметь ввиду утряску интересов правообладателей).

Ленинка хранит книжное наследие мирового класса, у нее есть настоящие книжные памятники, среди которых Дуда почему- то особенно отметил "Молот ведьм". И в этом году библиотека получила большую помощь от меценатов на реставрацию фонда рукописей.

Модернизация 611 региональных библиотек еще один "абсолютно фантастический", по словам Вадима Дуды, проект. Он надеется, что библиотеки в России смогут стать центрами развития креативных индустрий, и подчеркивает, что в РГБ недаром скоро соберется саммит национальных библиотек мира.

Он также отметил яркие и оригинальные проекты создания в стране модельных библиотек. Например, в селе Ташла Оренбургской области открыта "Молочная библиотека". Есть библиотеки в образе "Малахитовой шкатулки" или выдержанные в "железно-дорожном" стиле. Кое-где читателей приветствуют роботы ( "По "Ленинке" уже тоже разгуливал такой робот").

Убежденный, что самое дорогое в жизни это вдохновение, Дуда рассказал о вдохновенных проектах РГБ - подготовке вместе с Гжельским заводом к 160-летию библиотеки коллекции фирменных изделий и абсолютно уникальных, начинающихся уже в марте экскурсиях по Дому Пашкова, во время которых можно увидеть автограф Достоевского и встретиться с любимыми театральными актерами.

Дуда не согласился с самонадеянными заявлениями футурологов, что эпоха бумажных книг подходит к концу, по его мнению, они уживутся с электронными, поделив сферы влияния. Хотя заметил, что бумажная книга постепенно становится "предметом роскоши".

Количество библиотек в России, увы, по-прежнему снижается, но темпы снижения, по словам Вадима Дуды, замедлились, и появилась осторожная надежда на возвращение в них читателей.

А помочь всему этому может приток в библиотечное дело молодых специалистов, а в сами библиотеки - молодых читателей.

Он также рассказал о важном проекте поддержки языков малых народов "Северный эпос", собравшем очень много информации о культурном наследии северных народов России.