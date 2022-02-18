Популярные браузеры скоро перестанут открывать сайты

Пользователи браузеров Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge могут столкнуться с тем, что не смогут открывать любимые сайты. Об этом пишет издание The Verge.

Все дело в том, что подавляющее большинство сайтов в Сети настроено на браузеры, имеющие двухзначный, а не трехзначный номер. Релиз Google Chrome 100 версии запланирован на 29 марта, а Firefox - на 3 мая. Microsoft пока тестируют "сотую" версию браузера, но и там наблюдаются ровно такие же проблемы.

Подобное происходит в Интернете не впервые. Например, в 2010 году многие браузеры достигли версии 10, и тогда наблюдались ровно такие же проблемы. Еще можно вспомнить проблему 2000 года, когда многие компьютеры не смогли перейти с 1999 года на 2000.