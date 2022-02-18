Португалия смягчает коронавирусные ограничения

Португалия в ближайшие дни отменит большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняло правительство страны, однако теперь его должен утвердить президент, именно поэтому точная дата изменения правил не определена.

"Это очень важный момент. Это еще один шаг к возвращению к нормальной жизни", - отметила министр по делам аппарата Совета министров Мариана Виейра да Силва.

Как ожидается, будет снято требование предъявлять COVID-сертификат (или отрицательный тест на коронавирус) при посещении ресторанов, при заселении в гостиницы или при входе в ночные клубы. Эти доказательства здоровья больше не будут нужны и для посещения массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований.

Кроме того, власти решили отменить свою рекомендацию по возможности работать из дома, а также отказаться от обязательного карантина для тех, кто находился в контакте с заболевшим. Изолироваться должны будут только те, у кого подтвержден COVID-19, вне зависимости от того, есть у них симптомы заболевания или нет.

При этом власти страны пока сохранили прежние требования для въезда в страну, без COVID-сертификата пересечь границу все еще невозможно. Что касается ношения масок, то они все еще обязательны при поездках в общественном транспорте и при нахождении в супермаркетах.

Согласно последним данным, в Португалии с начала пандемии зарегистрировано 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, 20,7 тысячи человек скончались. Пик заражений пришелся на минувший январь, когда заболевало до 67 тысяч человек в день. В настоящее время волна заражений идет на спад, в сутки фиксируется около 20 тысяч новых случаев.

По мнению властей, если число смертей и количество госпитализаций продолжит снижаться, через пять недель можно будет отменить и остальные ограничения.