Представители ДНР: По Горловке нанесен минометный удар

Украинские войска нанесли мощный минометный удар по северной окраине Горловки, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации ведомства, под огонь попали населенные пункты Горловка, Зайцево и Широкая Балка. Удары наносились из подконтрольной киевским войскам Жованки, было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров (запрещены к использованию минскими соглашениями) и 27 мин калибром 82 миллиметра.

Имеются сведения, что в результате обстрела повреждены жилые дома. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий артналета.

Представители ДНР также зафиксировали обстрел украинской стороной населенного пункта Докучаевск, на который выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров и 45 мин калибром 82 миллиметров.