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18.02.2022 13:30
Рубрика: Власть

Путин: Все учения на территории РФ абсолютно прозрачны

Текст: Кира Латухина
Учениями сил стратегического сдерживания, которые пройдут в субботу, 19 февраля, будет руководить Верховный главнокомандующий. Владимир Путин будет в ситуационном центре, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, даже тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства... Знаменитый черный чемоданчик, красная кнопка и так далее", - сказал Песков.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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На вопрос, будет ли присутствовать на учениях белорусский президент Александр Лукашенко, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Если решат быть там вместе, значит, будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств".

Песков также заметил, что учения и учебные запуски баллистических ракет - достаточно регулярный тренировочный процесс, которому предшествует серия уведомлений разным странам по различным каналам. "Ни у кого никаких вопросов и опасений не вызывает - заранее все оповещаются", - подчеркнул он. На вопрос, не стоило ли на общем тревожном фоне перенести эти учения, пресс-секретарь президента заметил, что идет целый ряд учений и эти действия "абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран, и поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности".

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