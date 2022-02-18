Путин: Минск и Москва наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции

Ведомства России и Беларуси наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции в рамках Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после двухчасовых переговоров с Александром Лукашенко. "С обеих сторон было отмечено, что российские и белорусские профильные ведомства наладили эффективную совместную работу по всем направлениям интеграции", - сказал он.

Кроме того, Путин сообщил, что договорился с президентом Беларуси и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО на внешних границах.

В целом президент РФ отметил, что переговоры с Лукашенко прошли в конструктивном ключе. "Наши сегодняшние переговоры прошли в конструктивной и деловой, дружеской атмосфере, как это и сложилось за многие-многие годы", - сказал он.