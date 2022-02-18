Путин: Мы готовы говорить с США, но с учетом приоритетных тем безопасности

США и их союзники по НАТО не настроены воспринимать три ключевые для России темы в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тем не менее Москва готова к переговорам, но с учетом всего комплекса проблем.
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"Мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас - безусловный приоритет", - сказал Путин.
Он напомнил, о каких вопросам идет речь. Это недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.
"Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - отметил Путин.