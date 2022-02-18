Путин: Мы готовы говорить с США, но с учетом приоритетных тем безопасности

США и их союзники по НАТО не настроены воспринимать три ключевые для России темы в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тем не менее Москва готова к переговорам, но с учетом всего комплекса проблем.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости