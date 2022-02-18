Путин обсудил на Совбезе напряженность вокруг Украины

Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию вокруг Украины. Как сообщили в Кремле, речь шла о растущей напряженности, которая провоцируется извне.

"Президент подробно проинформировал участников совещания о своих международных контактах на этой неделе - очных и телефонных. Состоялся также обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России", - говорится в сообщении.

Главной темой встречи стало развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.