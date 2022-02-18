Путин: Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации в Донбассе

Владимир Путин после переговоров с президентом Беларуси заявил, что ситуация в Донбассе в данный момент обостряется.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе", - отметил президент и добавил, что эти темы обсуждались и с Александром Лукашенко.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятие напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей, - сказал Путин. По его словам, все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта.

В свою очередь Лукашенко, говоря об обострении ситуации в Донбассе заявил, что "люди уже вынуждены бежать оттуда".