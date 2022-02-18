Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР

Владимир Путин заявил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договоренностей. Об этом президент РФ заявил по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сообщил президент РФ.

Путин добавил, что чем раньше это произойдет, тем лучше, учитывая, что уже сейчас наблюдается обострение в Донбассе.