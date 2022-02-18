Путин: Санкции будут вводить в любом случае

Президент Владимир Путин уверен, что санкции против России западные страны будут вводить в любом случае. "Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода. Он будет найден, потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Беларуси", - подчеркнул он на пресс-конференции после переговоров со своими белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер указал, что это санкционное давление - абсолютно нелегитимное, грубое нарушение международного права, "о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно". "А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", - заявил Путин.

В мире многие страны сталкиваются с последствиями разного рода ограничений, даже союзники США, заметил президент России. "Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много лет назад говорил, никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление", - сказал он.

Рано или поздно этот "нарыв" должен прорваться, не сомневается глава российского государства. "Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики", - описал Владимир Путин методы противодействия санкциям.