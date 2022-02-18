Путин: США пока не настроены адекватно воспринимать требования России по безопасности

Владимир Путин заявил, что США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования РФ по безопасности. После переговоров с президентом Беларуси российский лидер рассказал, что по просьбе коллеги поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств. В частности, речь идет и о требованиях России к США и НАТО предоставить ей долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности.

"Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - заявил президент РФ.

В свою очередь Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным возможные совместные ответные меры на агрессивные действия западных стран. "Наша сегодняшняя встреча с Владимиром Владимировичем проходит на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности в мире, о чем только что сказал президент (РФ, - прим. ред.)", - сказал Лукашенко. Он отметил, что впервые за десятки лет Россия и Беларусь оказались на пороге конфликта, "способного, как в воронку, затянуть практически весь континент".