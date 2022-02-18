Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению

Значительная часть задач по импортозамещению, поставленных после 2014 года, когда против России начали вводить санкции, выполнена, заявил президент Владимир Путин.

"Мы не все сделали, что планировали, но в целом можно сказать, на 90 с лишним процентов задачи, которые мы перед собой ставили и формулировали, решены", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой. В то же время, добавил он, много еще предстоит сделать для повышения экономического суверенитета России.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин также высказал уверенность, что в любом случае санкции против нашей страны будут вводить и дальше.