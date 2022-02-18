Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко начали в пятницу переговоры в Кремле. Встреча проходит без ковидных ограничений.

"ОтПЦРились?", - спросил Путин своего белорусского коллегу, после чего тепло обнял.

Президент отметил, что они с белорусским президентом находятся в регулярном контакте. "Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным", - сказал президент РФ, начиная переговоры.

Путин подчеркнул, что Москва и Минск в прошлом году заметно продвинулись в создании Союзного государства. "Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений", - сказал президент РФ.