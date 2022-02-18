Два суперциклона обрушатся на Европейскую Россию в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об очень редком явлении в центре европейской части России. Атмосферное давление сейчас 965 гектопаскалей - как в тропическом циклоне. "А тут оно в умеренных широтах", - объясняет метеоролог.

Согласно прогнозу, в ближайшее время на регион обрушатся еще два суперциклона, которые образовались над Атлантикой в районе Исландии. Там идеальные условия для этого: западнее находится Гренландия с ее ледяным щитом, а восточнее - теплый Гольфстрим.

"Это различие температур создает условия для образования циклонов. В этом году их количество превышает среднюю норму на 40 процентов", - цитирует Вильфанда РИА Новости.