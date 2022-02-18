Ефимов: Москвичи почти 5 тысяч раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net"

Жители Москвы за семь месяцев работы чат-бота "Самострой.net" отправили почти пять тысяч обращений. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Комментируя этот факт, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что чат-бот по моментальной проверке земельных участков и объектов капитального строительства запустили в столице летом 2021 года.

"С его помощью горожане могут узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством. Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4881 обращение - это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое", - сказал заммэра.

Всего за прошлый год в городе демонтировано более двух тысяч объектов самостроя, которые были выявлены в том числе по обращениям граждан.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что для москвичей в городе создан также проект "Свободный доступ". С его помощью они могут напрямую сообщить инспектору своего района о незаконных автостоянках, ограждениях и фактах самозахвата земель, отправив обращение ему в Instagram. Поступило уже 500 обращений, из которых 100 подтвердились и устранены. А недавно запущен и Telegram-бот "Свободный доступ", который еще больше расширит возможности для наведения порядка.