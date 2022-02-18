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18.02.2022 14:12

Юрий Моисеев вручил медали ветеранам

В преддверии Дня защитника Отечества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил памятные медали "80 лет освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков" членам регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Медаль учреждена Городской Думой Калуги в честь 80-летия освобождения Калуги, отмечавшегося 30 декабря 2021 года.

В декабре медалью были награждены более 140 ветеранов, инвалидов войны и малолетних узников.

Фото: Калужская гордума
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"Мы приняли решение наградить не только тех, кто непосредственно участвовал в боях Великой Отечественной, но также и активистов военно-патриотических организаций, советов ветеранов, участников поискового движения, - рассказал Юрий Моисеев. - Члены областного совета ветеранов активно работают с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием, постоянно проводят встречи, помогают ветеранам и поддерживают своих товарищей. Для меня большая честь вручить вам сегодня памятные медали".

За вклад в развитие ветеранского движения и всестороннюю помощь ветеранам и инвалидам войны Юрий Моисеев также был награжден медалью "За особые заслуги в ветеранском движении".

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