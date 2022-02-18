Медицинские стартапы получат в Москве гранты на использование облачных сервисов Яндекса

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития и облачная платформа Yandex.Cloud подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке медицинских технологических проектов на базе искусственного интеллекта.

Стартапы, которые пилотируются на базе городских медучреждений, смогут получить грант на использование облачных сервисов Yandex.Cloud до 1,5 млн рублей на 12 месяцев и приоритетную техническую поддержку для ускоренной разработки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Мы заинтересованы в том, чтобы Москва становилась площадкой для внедрения самых инновационных и успешных решений в здравоохранении. Поэтому расширяем возможности для команд, занимающихся созданием и внедрением передовых медицинских технологий. Благодаря новому соглашению они смогут получить гранты на сумму до 1,5 миллиона рублей на использование технологической инфраструктуры одного из лидеров российского и мирового рынка облачных сервисов Yandex.Cloud. Это поможет стартапам ускорить разработку своих продуктов на базе искусственного интеллекта и обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности медицинских данных".

Это сотрудничество поможет стартапам быстрее проверять гипотезы, автоматически масштабировать информационные системы, хранить и обрабатывать медицинские данные в соответствии с высшим уровнем защищенности персональных данных. Все это в конечном счете повысит эффективность помощи москвичам.