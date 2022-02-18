Научрук Гидрометцентра Вильфанд: Москвичи не ощутят супертепло из-за ветра

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 18 февраля. В Москве воздух прогреется до +5, что на 11 градусов выше климатической нормы. Но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

"Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться, как -2…-3 градуса", - объяснил метеоролог.

Что касается осадков, они начнутся во второй половине дня. Сначала дождь, а вечером мокрый снег.

В выходные немного похолодает: днем в столице +2…+4 градуса.