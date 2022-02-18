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18.02.2022 16:40
Рубрика: Общество

Первые подснежники расцвели в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: instagram.com/hortus_ru Фото: instagram.com/hortus_ru
Фото: instagram.com/hortus_ru

В столице заметили первые распустившиеся в этом году подснежники. Они растут под открытым небом на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Как сообщает пресс-служба сада, сфотографироваться с ними можно у главного входа в Теневой сад. "На территории "Аптекарского огорода" существует свой микроклимат, который позволяет растениям чуть раньше, чем на другой территории города, распускаться первоцветам", - пояснили в пресс-службе. Всего на территории огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Все подснежники - это род многолетних трав семейства Амариллисовых, в природе насчитывается около 20 видов этих растений.

В некоторых странах, например, в Англии, есть зрелищные сады подснежников. Они популярны в садоводстве и являются одними из самых продаваемых луковичных растений в мире - миллионы луковиц ежегодно экспортируются из Турции и Грузии.

Кстати, полюбоваться не только первоцветами под открытым небом, но оранжерейными тюльпанами, лилиями, крокусами, миндалем, магнолией и другими можно на крупнейшей в России выставке цветов "Репетиция весны". Всего на выставке будет представлено 10 тысяч цветущих растений. Выставка пройдет в выставочной и старинной оранжереях с 23 февраля по 12 марта.

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