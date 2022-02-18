Попавшая под трамвай девушка подала иск к "Курскэлектротрансу"

Жительница Курска подала в суд на "Курскэлектротранс" после того, как попала под трамвай с отказавшими тормозами. Девушка требует от предприятия 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После происшествия перед ней никто не извинился.

- Я стояла на остановке, ждала маршрутку. Вдруг боковым зрением увидела, как сверху на меня несется трамвай. Дальше ничего не помню, - вспоминает Юлия. - Когда пришла в себя, меня придавило многотонной махиной. Я просила, чтобы с меня сняли трамвай, но это было невозможно. Даже не знаю, сколько пришлось ждать, пока меня откопали. Времени я не ощущала.

"Почему я осталась жива?"

В прошлом году было множество аварий с участием трамваев. Например, летом всего за одну неделю они 3 раза сходили с рельсов и 1 раз горели.

Но самым страшным был случай 27 июля, когда у ехавшего вниз по Запольной трамвая отказали тормоза. Вагон на огромной скорости столкнулся с "Тойотой", вылетел с проезжей части, а потом сбил пешехода. Пострадал 71-летний пассажир. А 35-летнюю курянку из-под вагона откапывали спасатели, ее с травмами доставили в больницу. Сейчас женщина хочет получить компенсацию морального вреда от "Курскэлектротранса".

Юлия рассказала "Курским известиям", как этот трамвай перевернул всю ее жизнь. Страшнее всего было, когда доставали из-под вагона, признается она:

- Ты не до конца понимаешь происходящее. У тебя одно желание - выбраться. А выбраться самой невозможно. Просила спасателей помочь, а те объясняли, что приподнять вагон нельзя, придется откапывать. Но я тогда не понимала, что они говорили. Я вообще тогда ног не чувствовала. Хочешь убежать и не можешь. И в голове одна мысль: "Почему я осталась жива?".

Юлии в тот день повезло, как и многим другим курянам.

Каким-то чудом в аварии с летящим под гору трамваем никто не погиб. Но та мысль останется с ней надолго.

Страх на всю жизнь

Когда пострадавшую привезли в больницу, у нее были многочисленные травмы: перелом бедра и ребер, задеты сухожилия, повреждены стопа, голени и колено. Женщина говорит, что боль в ребрах, колене и голеностопе иногда возвращается даже сейчас. После того удара о землю у нее периодически болит голова. Поврежден мениск в левом колене, до конца он не восстановится уже никогда.

Такое не могло пройти бесследно. Юлия до сих пор по ночам просыпается от кошмаров. Она боится просто приближаться к дороге:

- Мне теперь любой большегруз, любой автобус сразу напоминают о том случае. Накатывает волна. По краю тротуара, где обычно люди идут, я не хожу, хотя бы на 3 - 4 метра от проезжей части стараюсь держаться. И на общественном транспорте страшно ездить. Но приходится, а как по-другому до работы доберешься? Приходится себя перебарывать каждый раз.

Спустя месяц после аварии женщине позвонили из "Курскэлектротранса". Разговор, по ее словам, был не из приятных:

- Меня никто не навещал, только один раз связались - узнать жива или нет. Говорили, что виновата жара, какое-то сжатие рельсов. А потом добавили, что тот трамвай издавал звуковой сигнал, мол, "а вы не слышали?". Это меня дико возмутило. Во-первых, никакого сигнала не было. А даже если бы и был, то куда мне деться от летящего трамвая без тормозов, самой улететь, что ли? Получается, как будто я виновата в аварии, не отреагировала.

Как сообщили в комитете транспорта и автодорог Курской области, представители "Курскэлектротранса" после происшествия встречались с пострадавшей, проводили консультации и оказывали содействие в оформлении документов по получению страховых выплат.

Курянка говорит, что все было по-другому:

- Лично никто из них со мной не встречался. Единственное, я сама им позвонила один раз, узнать название их страховой компании и номер трамвая. Это была вся их помощь. Все документы для страховой я собирала сама.

Из-за чего отказали тормоза?

Водителя трамвая пострадавшая видела всего один раз, когда в адрес сотрудницы "Курскэлектротранса" прекратили административное дело по нарушению ПДД. Юлия вспоминает:

- Женщина, которая была в тот день за рулем, объяснила мне, что у нее не работала аккумуляторная батарея, трамвай оказался обесточен. Поэтому тормоза не сработали. Если так, то получается неисправный трамвай выпустили на линию?

По официальной версии, тогда отключилась контактная сеть, отказали тормоза и по какой-то причине вышло из строя экстренное торможение. У трамвая на такой случай есть 3 типа независимых тормозов: электродинамический, электромагнитный и механический.

Перед каждым выездом тормоза и контакты с электрической сетью должна проверять обслуживающая бригада во время техосмотра. Более тщательное ТО и обслуживание тормозной системы проводится каждые 7 - 9 суток. Медицинское состояние водителей также проверяют до и после рабочей смены.

В "Курскэлектротрансе" отчитались, что перед выходом на линию на вагоне № 5378 тормозную систему проверили дважды, неполадок не выявили. Она была в исправном состоянии, что подтверждается подписью мастера и водителя трамвая в специальной "Книге поезда".

Но в реальной жизни все это не сработало. Не сработали тормоза. Не сработали люди.

Юлия считает, что остальным курянам повезло. Мы не осознаем той опасности, которую каждую секунду создает дорога:

- На самом деле это же не единичный случай. Но мы давно привыкли и всего этого не замечаем. У нас нет какого-то постоянного страха. Наверное, это и хорошо, было бы сложно жить и каждый день бояться. Но вот я, наверное, уже до конца жизни от этого не избавлюсь.

Курянка решила обратиться в суд. По ее словам, в "Курскэлектротрансе" ей не предложили никакой компенсации. Женщина подала иск на 800 тысяч рублей за моральный ущерб.

Юлия говорит, что прошло уже полгода, но нервное напряжение и стресс от пережитого так никуда и не делись. Она считает, что она ничего не нарушала и просто стояла на остановке, но только благодаря везению осталась жива.

Позиция администрации

Сошедшему в аварии с рельсов вагону № 5378 18 лет. Он в полтора раза моложе своих "коллег", на тот момент средний возраст курских трамваев был больше 26 лет. В 2018 году из Москвы в Курск передали 20 трамваев марки 71-619К, в том числе и этот. После технического обслуживания и мелкого ремонта их ввели в эксплуатацию.

"Курские известия" задали вопрос специалистам комитета транспорта области, сколько было ДТП с трамваем, где люди получали травмы разной степени тяжести, в 2021 году и сколько пострадавших обращалось с исками. Нам ответили, что в 2021 году зафиксированные случаи схода с рельсов вагонов марки 71-619К были без пострадавших и без причинения материального и физического вреда пассажирам.

Второй вопрос был связан с тем, что большинство сошедших с рельсов трамваев - списанные из Москвы. Есть ли смысл доставлять их в Курск, ремонтировать и выводить на линию, если они чаще ломаются и не надежнее старых? Ответ был таким:

- В связи с высокой стоимостью произвести закупку новых трамвайных вагонов в условиях ограниченных возможностей бюджета предприятия не представляется возможным. В целях поддерживания работоспособности трамвайного парка в 2018 году передано в Курск от "Мосгортранса" на безвозмездной основе 20 вагонов марки КТМ 71-619К. В 2021 "Мосгортранс" на безвозмездной основе передал еще 20 трамвайных вагонов марки Т-3 с глубокой модернизацией в 2008 - 2009 гг.

Также сослались на плохое состояние трамвайных сетей в целом. Около 44% инфраструктуры имеет запредельный износ, износ путей - более 60%. Норма использования трамвайных шпал - 15 лет, в Курске срок их эксплуатации составляет больше 30 лет.

Сейчас инвентарный парк "Курскэлектротранса" составляет 40 единиц. В феврале ежедневно на линию выходят 18 трамваев (это объясняют плохой погодой, из-за которой техника чаще выбывает с линии). Для сравнения: в июле 2021 года в парке числилось 60 единиц, на линию выходило 26 трамваев.

Но вот наши вопросы, которые имеют отношение к произошедшей аварии и к сегодняшнему дню, остались без ответа.