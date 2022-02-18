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18.02.2022 09:12
Рубрика: Культура

Посол Италии Джорджо Стараче дал старт кинофестивалю "Из Венеции в Москву"

Текст: Наталья Соколова
В посольстве Италии в России прошли прием и пресс-конференция в честь открытия кинофестиваля "Из Венеции в Москву". В Москве в 13-й раз и в 8-й раз в Новосибирске покажут самые лучшие фильмы, представленные прошлой осенью на 78-м Венецианском кинофестивале. В течение 6 дней с 18 по 23 февраля - в московском кинотеатре "Октябрь", и с 21 по 27 февраля - в новосибирском кинотеатре "Победа" зрители смогут увидеть 10 картин - биографии, драмы, комедии и документальные истории на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Когда говорит культура, нужно, чтобы все остальное замолчало, - отметил посол Италии в России Джорджо Стараче. - Фестиваль "Из Венеции в Москву" призван напомнить о прочном основании отношений России и Италии. Кино - это мечта, это способ заглянуть внутрь себя и возможность переосмыслить то, что нас окружает. Мы принципиально везем наши фильмы не только в столицы, но и в другие российские города. Зрители увидят 10 шедевров. Кроме того, кино поможет нам сориентироваться в том мире, в котором мы будем жить после пандемии".

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Фестиваль проходит в непростое время: пандемия отучила зрителя ходить в кино, кинотеатры уступили место стриминговым платформам. Миссия кинофестиваля - вернуть зрителей в залы.

"Индустрия итальянского кино сегодня переживает возрождение, - рассказала директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци. - В конце XX века говорили об упадке. Теперь же, в начале XXI века, появились новые имена - режиссеры, продюсеры, актеры. Отобранные на фестиваль фильмы это подтверждают. Фестиваль "Из Венеции в Москву" показывает в России картины одного из самых престижных после "Оскара" киносмотров - Венецианского кинофестиваля. Великое кино не кончается с титрами, оно позволяет глубже заглянуть в себя и дает ответы".

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера отметил, что кинопроизводство в Италии не останавливалось, несмотря на пандемию. "Последний Венецианский кинофестиваль был не так успешен, как предыдущие, - рассказал Барбера. - Залы были заполнены всего на 50%. Но воодушевляет, что фильмов в последние два года в Италии снимали больше, чем раньше. И это не только количественное, но и качественное преимущество. В 50-60-е годы XX столетия в нашем кино случился золотой век. Наверное, ничего подобного уже не будет. Но сегодня итальянское кино предлагает так много точек зрения, сколько никогда не предлагало раньше".

Фото: предоставлено Роскино
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Альберто Барбера обратил внимание на то, какие разные фильмы предлагает кинофестиваль "Из Венеции в Москву" в этом году. Фильмы многоликие, мультижанровые. "Эннио. Маэстро" - кинорассказ Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении Эннио Морриконе. Еще одна документальная работа - воспоминание о композиторе Эцио Боссо, снятый мастером музыкальной документалистики Джорджо Верделли. Наконец, "Джанго и Джанго" - фильм-размышление о том, почему спагетти-вестерны так были популярны (кстати, рассказчиком в картине выступил Квентин Тарантино). Барбера называет эти документальные ленты своего рода нон-фикшном в кино.

Другой жанр - психологические драмы: "Ариаферма" Леонардо Ди Костанзо - дуэль охранников и заключенных в закрывающейся тюрьме. "Латинская Америка" молодых режиссеров Дамиано и Фабио Д"Инноченцо - портрет человека, на грани нервного срыва. Лаура Биспури в своем фильме "Павлиний рай" представляет необычный взгляд на тему сложных семейных отношений. Приключенческий фильм "Отчаянные фрики" Габриэля Майнетти знакомит зрителя с необычным для итальянского кинематографа жанром фэнтэзи.

Кстати, на пресс-конференции Майнетти по видеосвязи еще раз настойчиво пригласил зрителей в кинозалы. "Кинозал - лучшее место, чтобы смотреть кино, - сказал он. - Опыт в кинотеатре не сравнить с опытом перед телевизором. А нам, режиссерам, нужно создавать что-то особенное, чтобы зритель захотел выйти из дома".

Торжественное открытие фестиваля с участием посла Италии в России Джорджо Стараче пройдет 18 февраля в кинотеатре "Октябрь". Зрители увидят картину "Король смеха" режиссера Марио Мартоне с Тони Сервилло в главной роли.

Об афише фестиваля читайте подробнее на сайте "РГ".

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