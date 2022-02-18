Посол Италии Джорджо Стараче дал старт кинофестивалю "Из Венеции в Москву"

В посольстве Италии в России прошли прием и пресс-конференция в честь открытия кинофестиваля "Из Венеции в Москву". В Москве в 13-й раз и в 8-й раз в Новосибирске покажут самые лучшие фильмы, представленные прошлой осенью на 78-м Венецианском кинофестивале. В течение 6 дней с 18 по 23 февраля - в московском кинотеатре "Октябрь", и с 21 по 27 февраля - в новосибирском кинотеатре "Победа" зрители смогут увидеть 10 картин - биографии, драмы, комедии и документальные истории на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Когда говорит культура, нужно, чтобы все остальное замолчало, - отметил посол Италии в России Джорджо Стараче. - Фестиваль "Из Венеции в Москву" призван напомнить о прочном основании отношений России и Италии. Кино - это мечта, это способ заглянуть внутрь себя и возможность переосмыслить то, что нас окружает. Мы принципиально везем наши фильмы не только в столицы, но и в другие российские города. Зрители увидят 10 шедевров. Кроме того, кино поможет нам сориентироваться в том мире, в котором мы будем жить после пандемии".

Фестиваль проходит в непростое время: пандемия отучила зрителя ходить в кино, кинотеатры уступили место стриминговым платформам. Миссия кинофестиваля - вернуть зрителей в залы.

"Индустрия итальянского кино сегодня переживает возрождение, - рассказала директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци. - В конце XX века говорили об упадке. Теперь же, в начале XXI века, появились новые имена - режиссеры, продюсеры, актеры. Отобранные на фестиваль фильмы это подтверждают. Фестиваль "Из Венеции в Москву" показывает в России картины одного из самых престижных после "Оскара" киносмотров - Венецианского кинофестиваля. Великое кино не кончается с титрами, оно позволяет глубже заглянуть в себя и дает ответы".

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера отметил, что кинопроизводство в Италии не останавливалось, несмотря на пандемию. "Последний Венецианский кинофестиваль был не так успешен, как предыдущие, - рассказал Барбера. - Залы были заполнены всего на 50%. Но воодушевляет, что фильмов в последние два года в Италии снимали больше, чем раньше. И это не только количественное, но и качественное преимущество. В 50-60-е годы XX столетия в нашем кино случился золотой век. Наверное, ничего подобного уже не будет. Но сегодня итальянское кино предлагает так много точек зрения, сколько никогда не предлагало раньше".

Альберто Барбера обратил внимание на то, какие разные фильмы предлагает кинофестиваль "Из Венеции в Москву" в этом году. Фильмы многоликие, мультижанровые. "Эннио. Маэстро" - кинорассказ Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении Эннио Морриконе. Еще одна документальная работа - воспоминание о композиторе Эцио Боссо, снятый мастером музыкальной документалистики Джорджо Верделли. Наконец, "Джанго и Джанго" - фильм-размышление о том, почему спагетти-вестерны так были популярны (кстати, рассказчиком в картине выступил Квентин Тарантино). Барбера называет эти документальные ленты своего рода нон-фикшном в кино.

Другой жанр - психологические драмы: "Ариаферма" Леонардо Ди Костанзо - дуэль охранников и заключенных в закрывающейся тюрьме. "Латинская Америка" молодых режиссеров Дамиано и Фабио Д"Инноченцо - портрет человека, на грани нервного срыва. Лаура Биспури в своем фильме "Павлиний рай" представляет необычный взгляд на тему сложных семейных отношений. Приключенческий фильм "Отчаянные фрики" Габриэля Майнетти знакомит зрителя с необычным для итальянского кинематографа жанром фэнтэзи.

Кстати, на пресс-конференции Майнетти по видеосвязи еще раз настойчиво пригласил зрителей в кинозалы. "Кинозал - лучшее место, чтобы смотреть кино, - сказал он. - Опыт в кинотеатре не сравнить с опытом перед телевизором. А нам, режиссерам, нужно создавать что-то особенное, чтобы зритель захотел выйти из дома".

Торжественное открытие фестиваля с участием посла Италии в России Джорджо Стараче пройдет 18 февраля в кинотеатре "Октябрь". Зрители увидят картину "Король смеха" режиссера Марио Мартоне с Тони Сервилло в главной роли.

Об афише фестиваля читайте подробнее на сайте "РГ".