Сергунина: Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

Первым городом России, вошедшим в Глобальный совет по устойчивому туризму, стала Москва. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - сказала Наталья Сергунина.

Помимо российской столицы, в организацию входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы. Они совместно разрабатывают концепции безопасного и популярного туризма.