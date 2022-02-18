Метеобюро: Февраль взял курс на тепло

С переходом температуры через ноль началось разрушение снежного покрова в столице. За несколько дней высота сугробов достигла нормы. Но к концу оттепели снега станет еще меньше. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Обычно в Москве активный процесс таяния снега наступает в третьей декаде марта. А в феврале снежный покров в результате снегопадов обычно продолжает нарастать. "Оттепель до +5 градусов и осадки в виде снега привели к активному таянию снега, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так, если 1 и 8 февраля максимальная высота снежного покрова в столице составляла 49 см, то к 17 февраля она уменьшилась до 34 см. К утру 18 февраля высота сугробов в Москве составила 28 см, что соответствует норме, рассчитанной за последние 30 лет.

Как отметила метеоролог, теплая погода с плюсовой дневной температурой воздуха простоит вплоть до 23 февраля. За это время снег еще сильнее растает, однако полностью снежный покров не исчезнет. А с 24 февраля придет похолодание и новые снегопады. Правда, среднесуточная температура воздуха останется выше нормы.

Позднякова напомнила, что после аномально холодных декабря и января месяц февраль взял курс на тепло. Среднесуточная температура лишь один раз приблизилась к норме, а в остальные дни превышала ее на 5-8 градусов. Закончится месяц также с превышением нормы по температуре.