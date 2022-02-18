Собянин: Ввод северо-восточного участка БКЛ метро улучшит транспортную доступность для 800 тыс. москвичей

Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что 22 станции Большого кольца уже введены в строй, оставшиеся так же находятся в стадии интенсивного строительства. "Большая часть строительных работ сделана, - сказал глава города. - До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены".

На северо-восточном участке по словам мэра запущены четыре станции, еще на трех продолжаются работы. Длина этого участка - 15,9 километра. Расположены на нем станции уже введенные в строй "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" станции и еще три строящиеся - "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" с соединительной веткой в депо "Нижегородское". Готовность работ в настоящее время - 86%. Полностью пройдены перегонные тоннели. В строительстве находятся три станции - "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща".

Одна из самых сложных станций - "Марьина Роща". Она в топе трех самых глубоких станций Москвы. Именно здесь находится самый длинный эскалатор - до 130 метров. Сейчас таких станций в Москве практически уже не строится. "Поэтому для того, чтобы часть помещений вывести наружу, построен большой вестибюль, один из самых больших в Москве", - пояснил Собянин.

Фактически строители вышли уже на финишную прямую на этом самом сложном и глубоком участке будущего кольца."Марьина роща", напомнил мэр, станет частью крупного транспортного узла, который соединит Люблинско-Дмитриевскую линию метрополитена, МЦД-2 и будущего МЦД-4. Время поездки москвичей в соседние районы, которые живут поблизости от него, станет короче на 10-15 минут. Всего ввод северо-восточного участка БКЛ метро улучшит транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.