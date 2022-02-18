Собянин: Ввод северо-восточного участка БКЛ метро улучшит транспортную доступность для 800 тыс. москвичей

Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал" 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 15:43
Рубрика: Экономика

Собянин: Ввод северо-восточного участка БКЛ метро улучшит транспортную доступность для 800 тыс. москвичей

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Строительство станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что 22 станции Большого кольца уже введены в строй, оставшиеся так же находятся в стадии интенсивного строительства. "Большая часть строительных работ сделана, - сказал глава города. - До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены".

На северо-восточном участке по словам мэра запущены четыре станции, еще на трех продолжаются работы. Длина этого участка - 15,9 километра. Расположены на нем станции уже введенные в строй "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" станции и еще три строящиеся - "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" с соединительной веткой в депо "Нижегородское". Готовность работ в настоящее время - 86%. Полностью пройдены перегонные тоннели. В строительстве находятся три станции - "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща".

Через три года более 90% москвичей будут жить в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД

Одна из самых сложных станций - "Марьина Роща". Она в топе трех самых глубоких станций Москвы. Именно здесь находится самый длинный эскалатор - до 130 метров. Сейчас таких станций в Москве практически уже не строится. "Поэтому для того, чтобы часть помещений вывести наружу, построен большой вестибюль, один из самых больших в Москве", - пояснил Собянин.

Фактически строители вышли уже на финишную прямую на этом самом сложном и глубоком участке будущего кольца."Марьина роща", напомнил мэр, станет частью крупного транспортного узла, который соединит Люблинско-Дмитриевскую линию метрополитена, МЦД-2 и будущего МЦД-4. Время поездки москвичей в соседние районы, которые живут поблизости от него, станет короче на 10-15 минут. Всего ввод северо-восточного участка БКЛ метро улучшит транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро РГ-Фото

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19