Новости

Сахар по 47 рублей: Почти 20 компаний зафиксировали цену на сахарный песок 18:48
В Крыму готовы принять эвакуируемых жителей Донбасса 18:38
Дипломат из РФ рассказал о лжи о российско-белорусских учениях на заседании ОБСЕ 18:37
Минтруд напомнил о продлении временного порядка установления инвалидности 18:29
В ЛНР приостановили учебный процесс, интернаты и детдома эвакуируют в РФ 18:21
МВД ЛНР переведено на усиленный режим службы 18:10
Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины 18:07
Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа 18:05
Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России 18:04
Священник награжден за спасение человека 17:57
Депутат: Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все готово 17:57
Лукашенко сообщил о строительстве порта под Петербургом для перевалки грузов 17:57
Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом 17:55
В Донецке сработала сирена гражданской обороны 17:54
Суд назначил Олегу Навальному год строгого режима 17:46
Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение 17:46
"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом 17:44
Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению 17:42
Сборная России по хоккею выигрывает после второго периода полуфинала со Швецией 17:38
Путин: Минск и Москва наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции 17:37
Власти ДНР: в Россию могут быть эвакуированы сотни тысяч человек 17:36
Фигурист Галлямов рассказал, как чувствует себя после падения в командном турнире 17:34
Путин: США пока не настроены адекватно воспринимать требования России по безопасности 17:28
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию 17:22
Путин рассказал, как пережил "вторжение" на Украину 16 февраля 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 17:57
Рубрика: Происшествия

Священник награжден за спасение человека

Текст: Елена Яковлева

Преподаватель Свято-Тихоновского университета, священник Николай Лузанов награжден медалью Российского союза спасателей за спасение человека.

Это произошло на станции МЦД "Шереметьевская". Вечером 27 декабря отец Николай сумел спасти человека, упавшего на рельсы вблизи приближавшегося поезда. Он очень хорошо сориентировался в сложных обстоятельствах и оказал помощь человеку в течение около 10 секунд.

Получая медаль и поздравления от ректора своего университета, отец Николай выразил благодарность университету за то, что тот "воспитывает в нас не только любовь к богословию, но и мужество".

Дело в том, что для тех, кто хочет научиться правильно реагировать на возникающую опасность в Свято-Тихоновском университете открыт набор на бесплатный образовательный курс "Помощники спасателей". Здесь учат оказывать первую помощь пострадавшим и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Под Новосибирском многодетная мать погибла, спасая детей из огня
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал"
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц