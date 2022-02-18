Священник награжден за спасение человека

Преподаватель Свято-Тихоновского университета, священник Николай Лузанов награжден медалью Российского союза спасателей за спасение человека.

Это произошло на станции МЦД "Шереметьевская". Вечером 27 декабря отец Николай сумел спасти человека, упавшего на рельсы вблизи приближавшегося поезда. Он очень хорошо сориентировался в сложных обстоятельствах и оказал помощь человеку в течение около 10 секунд.

Получая медаль и поздравления от ректора своего университета, отец Николай выразил благодарность университету за то, что тот "воспитывает в нас не только любовь к богословию, но и мужество".

Дело в том, что для тех, кто хочет научиться правильно реагировать на возникающую опасность в Свято-Тихоновском университете открыт набор на бесплатный образовательный курс "Помощники спасателей". Здесь учат оказывать первую помощь пострадавшим и действовать в чрезвычайных ситуациях.