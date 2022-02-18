У привитых "Спутником V" через год обнаружился высокий уровень антител

В столице провели дополнительное исследование эффективности вакцины "Спутник V". Оно показало, что и год спустя после прививки у всех участников клинического исследования сохраняется высокий уровень антител. Об этом сообщила вчера заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы, - рассказала заммэра. - Первые результаты показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев".

Дополнительное исследование проходит на базе 19 столичных поликлиник, в которых до поступления вакцины в гражданский оборот проходило ее клиническое исследование. "Для участия в нем мы пригласили добровольцев, которым год назад был введен первый компонент именно лекарственного препарата, а не плацебо, - поделился подробностями Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники N 121, принимавшей участие в клиническом исследовании. - Для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса - у них взяли кровь и отправили ее в лабораторию".

Говоря о первых результатах дополнительного исследования, Анастасия Ракова сказала: "У 80 процентов участников дополнительного исследования, чьи результаты уже обработаны, уровень антител оказался выше 200 BAU - (единиц измерения антител, утвержденных ВОЗ. - Прим. ред.), что считается достаточно высоким показателем". По словам заммэра, в исследовании приняли участие три тысячи из числа вакцинированных добровольцев. На сегодня уже есть итог исследования 1323 участников, то есть 44 процентов.

За неделю число госпитализаций в Москве снизилось на 15 процентов

Андрей Тяжельников также отметил, что врачи, наблюдавшие за здоровьем добровольцев в целом, никаких сколько-нибудь серьезных отклонений за время после вакцинации не выявили.

Напомню, Москва первой в России в декабре 2020 года начала массовую вакцинацию жителей от COVID-19. И хотя, по словам мэра Сергея Собянина, заболеваемость в столице еще высокая, но динамика позитивная. В частности, за последнюю неделю число госпитализаций снизилось на 15 процентов и вчера, например, было менее тысячи госпитализированных.