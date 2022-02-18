В Красногорском округе из магазина украли терминалы для считывания штрихкодов

Мошенник зашел в сетевой магазин, расположенный в селе Ильинское в Красногорском городском округе, и представился заместителю директора якобы сотрудником компании по обслуживанию сканеров.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что молодой человек отвлек внимание директора, похитил два терминала по сбору данных и скрылся. Его задержал участковый уполномоченный полиции, изучив записи камер видеонаблюдения.

Задержанный оказался 23-летним жителем Ногинска. Похищенное оборудование он успел продать, а деньги потратить. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.