В Москве скончалась вдова Кира Булычева Кира Сошинская

Писатель-фантаст, художница и вдова Кира Булычева Кира Сошинская умерла в Москве на 89-м году жизни. Причиной смерти стало состояние здоровья, сообщили медики.

Кира Сошинская ушла из жизни в своей квартире в центре Москвы, в Большом Тишинском переулке.

"По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - отмечает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Кира Сошинская родилась в 1933 году. Именно в честь жены Игорь Можейко взял псевдоним, став известным писателем-фантастом Киром Булычевым. С Сошинской они прожили вместе всю жизнь, она иллюстрировала книги мужа. Кира Булычева не стало в 2003 году. Супруга пережила мужа на 19 лет.