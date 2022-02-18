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18.02.2022 16:01
Рубрика: Экономика

В Москве женщина погибла после падения наледи с крыши

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы прохожая погибла после падения наледи с крыши.

Как уточняет Telegram-канал столичной прокуратуры, трагедия произошла на 13-й Парковой улице. Бригада чистила крышу дома от льда и снега, место проведения работ, по сведениям ведомства, было огорожено. Но женщина проигнорировала меры безопасности.

Наледь упала на голову 59-летней женщине. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ. Прокуратура контролирует расследование.

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