В Москве женщина погибла после падения наледи с крыши

На востоке Москвы прохожая погибла после падения наледи с крыши.

Как уточняет Telegram-канал столичной прокуратуры, трагедия произошла на 13-й Парковой улице. Бригада чистила крышу дома от льда и снега, место проведения работ, по сведениям ведомства, было огорожено. Но женщина проигнорировала меры безопасности.

Наледь упала на голову 59-летней женщине. От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ. Прокуратура контролирует расследование.