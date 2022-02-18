В Москву возвращаются холода

Оттепель в Москве может закончиться уже в ближайшие дни: как заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже на следующей неделе ожидается новое понижение температуры.

Предварительный прогноз говорит о том, что уже к середине следующей недели столбики термометров вернутся к минусовым значениям. Ожидается в среднем от 2 до 5 градусов. Этот прогноз будет уточнен в выходные.

В то же время пятница должна стать одним из самых теплых дней зимы. Температура будет положительной весь день, таким образом климатическая норма окажется превышенной на 10 градусов.