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18.02.2022 09:12
Рубрика: Общество

В Москву возвращаются холода

Текст: Сергей Бабкин

Оттепель в Москве может закончиться уже в ближайшие дни: как заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже на следующей неделе ожидается новое понижение температуры.

Предварительный прогноз говорит о том, что уже к середине следующей недели столбики термометров вернутся к минусовым значениям. Ожидается в среднем от 2 до 5 градусов. Этот прогноз будет уточнен в выходные.

В то же время пятница должна стать одним из самых теплых дней зимы. Температура будет положительной весь день, таким образом климатическая норма окажется превышенной на 10 градусов.

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