В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам

15 февраля в сквере на площади Конституции в Павловском Посаде Московской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, открыт монумент, на стальных листах которого выгравированы названия стран - Афганистан, Египет, Вьетнам, Северная Корея.

Открыл памятник глава местной администрации Денис Семенов, который выразил уверенность, что сюда будут приходить все, кому дорога история Отечества. Руководитель местной общественной организации "Боевое братство" Олег Кондаков, сам в свое время немало прошагавший по горячим точкам, и именно усилиями которого идея памятника воплощена в жизнь, заверил, что память о боевых товарищах будет навечно сохранена.

Скульптурный комплекс представляет собой композицию, в центре которой - юный боец с автоматом Калашникова. Автор композиции - Владимир Иванов, местный житель, известный в стране молодой скульптор, выпускник знаменитой Гнесинки.