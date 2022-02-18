Новости

Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны 12:44
"Макфа" прокомментировала сообщения об уменьшении упаковки макарон 12:39
Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Свободный Идель-Урал" 12:38
Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России 12:09
В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам 12:07
ЛНР сообщает о прибытии украинского спецназа в Донбасс 11:57
Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка 11:41
Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер на 90-м году жизни 11:27
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным 11:27
Российская интеллектуальная собственность оценена в 6 трлн рублей 11:19
Фигурное катание: Спортивные пары, короткая программа. Онлайн 11:17
Подготовку очередного эшелона с техникой ЗВО к возвращению домой сняли на видео 11:13
В воронежском селе рассказали, как жила "рабыня из Бурятии" 11:13
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта вырастет в полтора раза 11:09
Смольный заплатит по 1 млн рублей семьям погибших от отравления барием 11:05
Отделения Почты России изменят график работы из-за 23 февраля 11:05
Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз рассказал, почему производители уменьшают объем упаковки продуктов 11:04
Глава Минэкономразвития представил нового руководителя Роспатента 10:58
Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт 10:56
США продадут Польше 250 танков Abrams 10:49
В ДНР перекрыли движение по трассе Донецк - Горловка 10:46
Роспатент возглавил Юрий Зубов 10:45
В Москве скончалась вдова Кира Булычева Кира Сошинская 10:43
"Средний чек" по ипотеке обновил исторический максимум 10:40
Медицинские стартапы получат в Москве гранты на использование облачных сервисов Яндекса 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 12:07
Рубрика: Культура

В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам

Текст: Валерий Мирошниченко
Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

15 февраля в сквере на площади Конституции в Павловском Посаде Московской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, открыт монумент, на стальных листах которого выгравированы названия стран - Афганистан, Египет, Вьетнам, Северная Корея.

Фото: Алексей Межуев/ РИА Новости
Когда в России появится памятник "сыну полка"

Открыл памятник глава местной администрации Денис Семенов, который выразил уверенность, что сюда будут приходить все, кому дорога история Отечества. Руководитель местной общественной организации "Боевое братство" Олег Кондаков, сам в свое время немало прошагавший по горячим точкам, и именно усилиями которого идея памятника воплощена в жизнь, заверил, что память о боевых товарищах будет навечно сохранена.

Скульптурный комплекс представляет собой композицию, в центре которой - юный боец с автоматом Калашникова. Автор композиции - Владимир Иванов, местный житель, известный в стране молодой скульптор, выпускник знаменитой Гнесинки.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
В России за сутки госпитализированы 18 632 человека с коронавирусом
ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины
Почему герои "Анны Карениной" живут рядом с нами
Третьяковская галерея рассказала о главных хитах